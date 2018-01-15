Росія посилила санітарний контроль на кордоні з Україною через спалах кору. Про це у понеділок повідомляється на сайті Росспоживнагляду.

«Росспоживнагляд посилив санітарно-карантинний контроль у пунктах пропуску через державний кордон Російської Федерації й звертає увагу громадян на зазначену вище інформацію для врахування при плануванні поїздок», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільш складна ситуація спостерігається в Італії, Румунії, Україні та Німеччині.

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За даними Росспоживнагляду з посиланням на Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні за 11 місяців 2017 року зафіксували 3382 випадки кору.

«Найбільше хворих у Івано-Франківській (1049), Одеській (931) та Закарпатській (416) областях. В Одеській області зареєстровано п'ять летальних випадків», - наголосили в російському відомстві.

«Основною причиною тривалої спалаху міністерство охорони здоров'я України вважає низький рівень охоплення плановою імунізацією проти кору серед дітей, який за підсумками 2016 року склав менше половини від необхідної кількості. Ще за підсумками 2015 року ЄРБ ВООЗ включила Україну до переліку 10 країн світу з найменшими охопленням імунізації щодо актуальних дитячих інфекцій - кору, дифтерії та кашлюку», - пояснили в наглядовій службі.