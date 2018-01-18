Убивство Ноздровської: Россошанського залишили під вартою, захист наполягає, що він обмовив себе

Апеляційний суд Київщини залишив під вартою до 8 березня Юрія Россошанського, підозрюваного у вбивстві юристки Ірини Ноздровської. Таке рішення колегія суддів ухвалила 18 січня, відхиливши скаргу захисту на арешт, повідомляє Радіо Свобода.

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Россошанський брав участь у засіданні через відеозв’язок із СІЗО. У нього також з’явився новий захисник Олексій Цибенко, який заявив, що Россошанський обмовив себе. Сам підозрюваний на засіданні не виступав і ситуацію не коментував.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили у місцевій річці. Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровскій погрожували родичі винуватця ДТП.

8 січня за підозрою у вбивстві Ноздровської затримали батька Дмитра Россошанського - Юрія Россошанського. 9 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави. 10 січня перший заступник начальника Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що на тілі убитої було виявлено ДНК Юрія Россошанського.