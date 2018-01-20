Порошенко зустрівся з головою УПЦ Московського патріархату – говорили про полонених (фото)

Україна очікує на звільнення з полону бойовиків ще кількох військовослужбовців.

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Як повідомляє прес-служба президента України, про це йшлося під час зустрічі глави держави Петра Порошенка з предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату Онуфрієм та представником президента у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі, першим заступником голови Верховної Ради Іриною Геращенко.

Глава держави подякував українським церквам за підтримку процесу звільнення українських заручників та підтримку їхніх родин.

«Я буду дуже вітати допомогу церкви у звільнені політичних в’язнів, які перебувають на території Росії», - наголосив Порошенко.

При цьому він зазначив, що «Україна готова до рішучих кроків щодо повернення наших хлопців та дівчат додому».

«Ви бачили, з яким великим ентузіазмом і радістю перед Новим роком українці зустрічали 74 звільнених з полону», - сказав президент, нагадуючи про загальноукраїнський флешмоб «#ЗустрінемоСвоїх».

Він також повідомив про зустріч з родинами тих, хто залишився на окупованій території у в’язницях.

«Я твердо пообіцяв - ми будемо робити усе можливе, щоб якнайскоріше вони повернулися додому», - сказав Порошенко.

Глава держави також звернувся до церкви за підтримкою для тих, хто перебуває на окупованих територіях та в наданні їм гуманітарної допомоги.

Предстоятель УПЦ МП пообіцяв робити усе від нього залежне для подальшого звільнення українців.

«Людина хоче бути вільною, вона створена Богом вільною, вона хоче цієї свободи», - зазначив він.

Своєю чергою Геращенко подякувала президентові за те, що «навіть у вихідні він робить усе для звільнення наших заручників».

Вона також нагадала, що напередодні глава держави помилував особу, що має сприяти подальшому процесу звільнення українців. (15 січня Геращенко повідомила, що президент помилує «громадянку К.», яка скоїла злочин проти України, задля продовження процесу звільнення українських заручників – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 4 січня на зустрічі зі звільненими військовополоненими предстоятель УПЦ МП Онуфрій заявив, що церква подала списки для наступного обміну полоненими.

Він зазначив, що йдеться про обмін приблизно «10 на 10», списки перевіряються, людей ідентифікують.

Довідка УНІАН. 27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся обмін заручниками. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на сході і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручники. Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.

Також 27 грудня лідер громадського руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук заявив, що наступний обмін полоненими може бути проведений за формулою «74 на 29».