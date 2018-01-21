Великі та маленькі: у Львові пройшла виставка собак (фоторепортаж)
03:57, 21 січня 2018Суспільство
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У виставці прийняли участь багато собак різних пород: лабрадор ретривер, золотистий ретрівер, акіта та інші.
У Львові 20 січня пройшла національна виставка собак "Казковий Львів".
У виставці прийняли участь багато собак різних пород: лабрадор ретривер, золотистий ретрівер, акіта, бульдог, шпіц, вівчарка, хаскі та інші.
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Виставка стала однією з перших в новому році.
Раніше у Львові відкрили перший в Україні Центр всиновлення безпритульних тварин.
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