Великі та маленькі: у Львові пройшла виставка собак (фоторепортаж)

03:57, 21 січня 2018
Суспільство
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У виставці прийняли участь багато собак різних пород: лабрадор ретривер, золотистий ретрівер, акіта та інші.

У Львові 20 січня пройшла національна виставка собак "Казковий Львів".

У виставці прийняли участь багато собак різних пород: лабрадор ретривер, золотистий ретрівер, акіта, бульдог, шпіц, вівчарка, хаскі та інші.

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Виставка стала однією з перших в новому році. 

Раніше у Львові відкрили перший в Україні Центр всиновлення безпритульних тварин.

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Теги: #виставка собак Львів#Казковий Львів