Рідкісні кадри: в мережі показали перший склад "Океан Ельзи" (фото)

У мережі з'явилися архівні фотографії гурту "Океан Ельзи" 22-річної давнини.

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Фото на сторінці в Facebook поділився користувач соцмережі Андрій Поляков. За його словами, ці зображення були зроблені в 1996 році львівським фотографом Вілі Фургалом.

"Продовжую рубрику "Фото з перших рук". На черзі - фотоплівка від львівського фотографа Вілі Фургала. "Океан Ельзи" - фотосесія у Львові", - підписав низку фотографій Андрій.

На чорно-білих знімках зображені учасники "Океану Ельзи" в першому складі – Святослав Вакарчук, Павло Гудімов, Юрій Хусточка і Денис Глінін.