Голова Житомирської ОДА представив нового керівника Радомишльської райдержадміністрації

Сьогодні голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич представив нового керівника Радомишльського району Світлану Ковальчук.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, представлення відбулося у місті Радомишль.

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«Вам доведеться активно працювати. Всіх я оцінюю за ефективністю роботи і за результатом. Результат від вас я хочу бачити вже цієї весни», – наголосив, зокрема, Гундич.

Він також поставив перед новим керівником району завдання завершити до 1 травня цього року роботи з термосанації місцевої гімназії.

Серед іншого, вже у цьому році у районі також мають побудувати амбулаторію сучасного типу із житлом для лікаря.

В рамках поїздки у Радомишльський район Гундич проведе особистий прийом громадян та огляне об’єкти, які можуть бути профінансовані за кошти Державного фонду регіонального розвитку.

До призначення Ковальчук головою Радомишльської райдержадміністрації на цій посаді працював Володимир Тетерський, який звільнився за власним бажанням.

Довідка УНІАН. Світлана Ковальчук народилася 7 жовтня 1975 року у селі Нова Буда Радомишльського району Житомирської області. У 2001 році вона закінчила Національний педагогічний університет імені Драгоманова за спеціальністю "географія". Працювала на різних посадах, в тому числі - вчителем, директором школи, а до призначення керівником району - заступником голови Радомишльської районної державної адміністрації.