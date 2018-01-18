Голова Житомирської ОДА Гундич дав керівникам районів та громад два дні на підготовку пропозицій щодо мережі амбулаторій
До кінця дня 19 січня, райони та об’єднані громади області мають надати свої пропозиції щодо виду проекту та розташування амбулаторій у сільській місцевості.
Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич дав керівникам районів та громад два дні на підготовку пропозицій щодо мережі амбулаторій.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.
До кінця дня 19 січня, райони та об’єднані громади області мають надати свої пропозиції щодо виду проекту та розташування амбулаторій у сільській місцевості. На реалізацію більше 50 проектів Мінрегіон виділив 155,5 млн грн, які вже є на рахунку області.
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На цьому наголосив голова ОДА Ігор Гундич вчора, 17 січня, після онлайн-конференції із розбудови первинної медицини у сільській місцевості, яку проводив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
«Кошти на будівництво, реконструкцію та відновлення амбулаторій у сільській місцевості у нас є – 155,5 млн грн знаходяться на рахунку області. Це той рідкісний випадок, коли спочатку виділяють кошти, а потім ставлять завдання. Проблем з фінансуванням у нас немає, тому потрібно якнайшвидше подати пропозиції Мінрегіону, щоб розпочати будівництво амбулаторій зі всіма вимогами постанови Кабінету Міністрів. До кінця дня, 19 січня, я чекаю від усіх районів та об’єднаних громад пропозицій для формування мережі сільських амбулаторій області», – зазначив Гундич керівникам райдержадміністрацій та громад Житомирщини.
Постанова Кабінету Міністрів № 983 від 6 грудня 2017 наразі включає нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт амбулаторій. Рекомендований розмір співфінансування ОТГ та районів – не менше 15%.
«Якщо ми говоримо про реконструкцію, то будівля має підходити під параметри проектів планування сучасних амбулаторій. Маємо врахувати доступність пацієнтів до медичної допомоги, в тому числі людей з інвалідністю. Якщо це будуть нові амбулаторії, то влаштовувати їх потрібно там, де вже є комунікаційні мережі. Крім цього, будувати амбулаторію там, де немає лікаря, немає сенсу. Тому ваша задача – знайти фахівця, який буде надавати якісні послуги жителям. Саме для цього Мінрегіон пропонує проекти із житловим приміщенням для лікаря з родиною», – акцентував голова ОДА.
За словами Зубка, облдержадміністрації мають подати спроможну мережу надання первинної медичної допомоги – пропозиції щодо будівництва нових та ті, які будуть відновлювати. Крім цього, також потрібно надати перелік закладів первинної медичної допомоги, побудованих за рахунок різних джерел фінансування, які планують прийняти в експлуатацію у цьому році.