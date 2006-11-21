Володимир Даль не встиг видати словник української мови

Сьогодні у Луганську розпочалися урочистості з нагоди 205-ї річниці від дня народження видатного лексикографа, етнографа і письменника Володимира Даля.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості триватимуть до кінця тижня.

Сьогодні в обласному російському музично-драматичному театрі відбулося літературне свято, а у Східноукраїнському національному університеті розпочалися Х міжнародні Далівські читання та науково-практична конференція «Ідеї В.Даля: історія та сучасність».

Завершаться урочистості «Далівським четвергом» - зустріччю творчої інтелігенції та днем відкритих дверей у Літературно-меморіальному музеї В.Даля.

Довідка УНІАН. В.Даль за походженням датчанин. Народився у Луганську 22 листопада 1801 року. Його літературний псевдонім – Козак Луганський.

Він прожив в Україні 20 років, знав українську мову, приятелював з Миколою Гоголем, Євгеном Гребінкою, Григорієм Квіткою-Основ’яненком. У 1861-1862 рр. опублікував збірку «Приказки російського народу», куди включив чимало українських приказок, прислів`їв, скоромовок і загадок. В.Даль також зібрав фольклорні та мовні матеріали для українського словника, але словник залишився неопублікованим. Написав низку художніх творів на українську тему: повісті «Савелій Граб», «Небувале в тому, що було», кілька оповідань.