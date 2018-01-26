У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість навчання у ВНЗ

15:46, 26 січня 2018
Суспільство
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Гриневич назвала пріоритетні напрямки змін для підвищення якості освіти / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час розширеного засідання Колегії МОН на тему "Пріоритетні напрямки змін у вищій освіті на 2018-2019 роки".

"Щоб підвищити якість освіти, ми пропонуємо визначити три головні пріоритетні напрямки змін", - зазначила Гриневич.

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Вона пояснила, що йдеться, зокрема, про створення механізмів для забезпечення якості вищої освіти, які в Україні "практично відсутні".

В цьому питанні, зазначила міністр, одним з кроків може бути формування якісного контингенту закладів вищої освіти завдяки таким інструментам, які вже довели свою ефективність.

"Ми розпочали цю роботу", - сказала Гриневич і додала, що йдеться, зокрема, про вступ за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, єдине фахове випробування в магістратуру, адресне розміщення державного замовлення.

Другий напрямок змін - це інтеграція до європейського простору вищої освіти і наукових досліджень. "Тому що через інтеграцію ми можемо забезпечити прагнення наших викладачів і студентів до загальної комунікації і почуття себе частиною світового і, зокрема, європейського освітнього простору", - додала Гриневич.

Третім напрямком є формування та розвиток "системи освіти впродовж життя, яка сьогодні фактично в Україні в зародковому стані". "Система освіти для дорослих перебуває в занепаді і якихось певних реакціях лише на потреби в перекваліфікації для ринку праці", - зазначила міністр.

Крім того, Гриневич додала, що викликом ближчими роками буде вдосконалення національної рамки кваліфікації та розробка національної системи кваліфікацій; вдосконалення механізмів академічної мобільності студентів і викладачів; визнання сертифікатів про акредитацію освітніх програм, виданих авторитетними іноземними акредитаційними агентствами; третій цикл запровадження нової моделі аспірантури; нова рамка вимог до захисту дисертацій докторів філософії.

"Все це є наші реальні кроки по інтеграції до європейського простору вищої освіти", - сказала вона.

Гриневич також наголосила на необхідності розвитку нормативно-правової бази у 2018 році. Зокрема, необхідно підготувати комплекс змін до закону про вищу освіту; закон про фахову передвищу освіту; закон про національну систему кваліфікацій; закон про особливості публічних закупівель у сфері освіти.

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Теги: #вища освіта в Україні#навчання у ВНЗ#якість освіти в Україні