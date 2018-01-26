У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість навчання у ВНЗ

Міністр освіти, зокрема, відзначила інтеграцію до європейського простору вищої освіти і наукових досліджень.

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич назвала пріоритетні напрямки змін для підвищення якості освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час розширеного засідання Колегії МОН на тему "Пріоритетні напрямки змін у вищій освіті на 2018-2019 роки".

"Щоб підвищити якість освіти, ми пропонуємо визначити три головні пріоритетні напрямки змін", - зазначила Гриневич.

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Вона пояснила, що йдеться, зокрема, про створення механізмів для забезпечення якості вищої освіти, які в Україні "практично відсутні".

В цьому питанні, зазначила міністр, одним з кроків може бути формування якісного контингенту закладів вищої освіти завдяки таким інструментам, які вже довели свою ефективність.

"Ми розпочали цю роботу", - сказала Гриневич і додала, що йдеться, зокрема, про вступ за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, єдине фахове випробування в магістратуру, адресне розміщення державного замовлення.

Другий напрямок змін - це інтеграція до європейського простору вищої освіти і наукових досліджень. "Тому що через інтеграцію ми можемо забезпечити прагнення наших викладачів і студентів до загальної комунікації і почуття себе частиною світового і, зокрема, європейського освітнього простору", - додала Гриневич.

Третім напрямком є формування та розвиток "системи освіти впродовж життя, яка сьогодні фактично в Україні в зародковому стані". "Система освіти для дорослих перебуває в занепаді і якихось певних реакціях лише на потреби в перекваліфікації для ринку праці", - зазначила міністр.

Крім того, Гриневич додала, що викликом ближчими роками буде вдосконалення національної рамки кваліфікації та розробка національної системи кваліфікацій; вдосконалення механізмів академічної мобільності студентів і викладачів; визнання сертифікатів про акредитацію освітніх програм, виданих авторитетними іноземними акредитаційними агентствами; третій цикл запровадження нової моделі аспірантури; нова рамка вимог до захисту дисертацій докторів філософії.

"Все це є наші реальні кроки по інтеграції до європейського простору вищої освіти", - сказала вона.

Гриневич також наголосила на необхідності розвитку нормативно-правової бази у 2018 році. Зокрема, необхідно підготувати комплекс змін до закону про вищу освіту; закон про фахову передвищу освіту; закон про національну систему кваліфікацій; закон про особливості публічних закупівель у сфері освіти.