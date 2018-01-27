"Укрзалізниця" пообіцяла гроші пенсіонеру, якого електричка протягла вниз головою по перону (відео)

Пасажиру пообіцяли компенсувати витрати на лікування, а ситуацію ретельно розслідувати.

Після розголосу напередодні в ефірі "1+1" інформації про випадок з пасажиром електрички на Житомирщині в "Укрзалізниці" відсторонили від роботи можливих винуватців травмування чоловіка. За травми пенсіонера, якого затиснуло дверима електрички і протягло близько півсотні метрів вниз головою, покарають машиніста поїзда і його помічника, повідомляє ТСН.

Залізничники кажуть, що саме вони повинні були переконатися, що всі пасажири вийшли і зайшли, перш ніж закривати двері і рушати зі станції. Крім того, призначена спеціальна комісія, яка з'ясовує, чому електричка курсувала з несправними дверима.

У керівництві "Укрзалізниці" обіцяють покарати всіх виннних, а чоловіку з забиттям грудної клітини, переломами ребер і лопатки – компенсувати витрати на лікування. "Сім'ї і самому Івану Бойко залізниця буде всіляко допомагати і в лікуванні, і в реабілітації. Наші люди вже побували у нього в лікарні, будемо тримати зв'язок з його сім'єю і всіляко допомагати в одужанні", - запевнила представник підприємства Анна Казимир.