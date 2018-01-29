Довкола дитсадка в Харкові розгорівся скандал: дітям розповідали, що Крим - це Росія (фото)

Станом на ранок понеділка сторінка "Dada Space" у Facebook недоступна.

Адміністрація харківського приватного дитсадка "Dada Space" перепросила за фразу про те, що "Крим - територія Російської Федерації".

Відповідний пост був розміщений на сторінці креативного простору, передає NewsRoom.

Напередодні волонтер Вікторія Борзова звернула увагу, що в "Dada Space" діти вивчали тему "Україна", використовуючи карти, на яких немає Криму. Обурені користувачі звернули увагу адміністрації на це, однак офіційний акаунт дитсадка відповів, що "діти отримують інформацію про світ у режимі реального часу, а зараз Крим - територія РФ". Пізніше скандальна публікація була видалена з усіх сторінок "Dada Space" в соцмережах.

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Вже в неділю ввечері на сторінці креативного простору з'явилося повідомлення з вибаченнями. Адміністрація також заявила, що вже "проведена бесіда, а винні будуть покарані", а саму ситуацію в дитячому саду назвали "жахливим непорозумінням".

"Від імені керівництва приносимо свої вибачення за допущену співробітниками помилку: звичайно ж, Крим - це Україна, і назавжди таким залишиться", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що станом на ранок понеділка сторінка "Dada Space" у Facebook недоступна: швидше за все, вона була або закрита, або видалена. Аккаунт в Instagram досі існує, однак звідти видалені всі пости, пов'язані зі скандалом.