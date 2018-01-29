Стала відома дата виступу представника України на Євробаченні-2018

Півфінали конкурсу Євробачення-2018 відбудуться 8 та 10 травня, а фінал - 12-го числа.

Сьогодні у столиці Португалії Лісабоні методом жеребкування визначили, які країни будуть виступати в першому, а які – у другому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2018".

Як повідомляє офіційний сайт конкурсу, представник України боротиметься за вихід у фінал у другій частині другого півфіналу 10 травня.

«У першому півфіналі змагатимуться 19 країн, а 18 – у другому – 8 травня та 10 травня відповідно», – йдеться в повідомленні.

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Таким чином, у першому півфіналі, який відбудеться 8 травня, виступатимуть представники таких країн:

Албанія

Азербайджан

Білорусь

Бельгія

Болгарія

Чеська Республіка

Естонія

Ісландія

Ізраїль

Литва

Вірменія

Австрія

Хорватія

Кіпр

Фінляндія

Македонія

Греція

Ірландія

Швейцарія.

У другому півфіналі, що відбудеться 10 травня, боротимуться за вихід у фінал представники таких країн:

Австралія

Данія

Норвегія

Молдова

Румунія

Росія

Сан-Марино

Сербія

Нідерланди

Угорщина

Грузія

Мальта

Чорногорія

Латвія

Польща

Словенія

Швеція

Україна.

Фінал пісенного конкурсу Євробачення-2018 відбудеться 12 травня.

Відео жеребкування (eurovision.tv):

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міський голова Києва Віталій Кличко передав символічні ключі від Євробачення меру Лісабона Фернандо Медіні.