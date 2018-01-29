Стала відома дата виступу представника України на Євробаченні-2018
Сьогодні у столиці Португалії Лісабоні методом жеребкування визначили, які країни будуть виступати в першому, а які – у другому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2018".
Як повідомляє офіційний сайт конкурсу, представник України боротиметься за вихід у фінал у другій частині другого півфіналу 10 травня.
«У першому півфіналі змагатимуться 19 країн, а 18 – у другому – 8 травня та 10 травня відповідно», – йдеться в повідомленні.
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Таким чином, у першому півфіналі, який відбудеться 8 травня, виступатимуть представники таких країн:
Албанія
Азербайджан
Білорусь
Бельгія
Болгарія
Чеська Республіка
Естонія
Ісландія
Ізраїль
Литва
Вірменія
Австрія
Хорватія
Кіпр
Фінляндія
Македонія
Греція
Ірландія
Швейцарія.
У другому півфіналі, що відбудеться 10 травня, боротимуться за вихід у фінал представники таких країн:
Австралія
Данія
Норвегія
Молдова
Румунія
Росія
Сан-Марино
Сербія
Нідерланди
Угорщина
Грузія
Мальта
Чорногорія
Латвія
Польща
Словенія
Швеція
Україна.
Фінал пісенного конкурсу Євробачення-2018 відбудеться 12 травня.
Відео жеребкування (eurovision.tv):
Як повідомляв УНІАН, сьогодні міський голова Києва Віталій Кличко передав символічні ключі від Євробачення меру Лісабона Фернандо Медіні.