Британська співачка Джорджа Сміт зняла кліп у Києві (відео)
19:31, 19 січня 2018Суспільство
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У ролику можна впізнати Андріївський узвіз і Жовтневий палац.
Кліп "Let Me Down" опубліковано на YouTube-каналі співачки / фото Youtube JorjaSmithVEVO
Британська співачка Джорджа Сміт презентувала кліп, зйомки якого проходили в Києві.
У ролику співачка на замовлення вбиває танцівника, з яким у неї був любовний зв'язок. Кліп "Let Me Down" опублікований на YouTube-каналі співачки.
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За добу відео набрало більше 250 тисяч переглядів. Воно розміщене на YouTube-каналі співачки.
У ролику можна впізнати Андріївський узвіз і Жовтневий палац. Також на відео можна почути українську мову.
Раніше повідомлялося, що The Hardkiss зняли кліп на суднобудівному заводі.
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