Британська співачка Джорджа Сміт зняла кліп у Києві (відео)

Британська співачка Джорджа Сміт презентувала кліп, зйомки якого проходили в Києві.

У ролику співачка на замовлення вбиває танцівника, з яким у неї був любовний зв'язок. Кліп "Let Me Down" опублікований на YouTube-каналі співачки.

Читайте такожСкандальний Іван Дорн у новому кліпі висміяв "блакитні вогники" і змусив своїх артистів співати українською (відео)

За добу відео набрало більше 250 тисяч переглядів. Воно розміщене на YouTube-каналі співачки.

У ролику можна впізнати Андріївський узвіз і Жовтневий палац. Також на відео можна почути українську мову.

Раніше повідомлялося, що The Hardkiss зняли кліп на суднобудівному заводі.