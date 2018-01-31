Посольство США про смерть Каденюка: він був "легендою космічної співпраці" з Україною (відео)

Американські дипломати висловили глибокий сум у зв'язку зі смертю першого космонавта в історії незалежної України.

У Посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні вважають першого космонавта в історії незалежної України Леоніда Каденюка, який сьогодні пішов з життя, легендою космічної співпраці між Україною та США.

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Про це йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

У посольстві процитували Каденюка: "Всесвіт - невичерпне джерело знань, так необхідних для збереження та прогресу земної цивілізації".

Американські дипломати наголосили: "Ми глибоко засмучені цією величезною втратою. Леонід Каденюк був легендою космічної співпраці України з США, і сьогодні ми сумуємо разом із всією Україною".

Як повідомляв УНІАН, за даними віце-президента Асоціації народних депутатів України Олександра Костюка, Каденюк раптово помер сьогодні вранці під час прогулянки в парку «Царське село».

Герой України Каденюк народився 28 січня 1951 року в Клішківці Хотинського району Чернівецької області. В період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія» місії STS-87. Тоді вперше у космосі побували Державний герб, Прапор та пролунав Гімн України.