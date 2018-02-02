Під комунальним прикриттям: мер Хмельницького переодягнувся у двірника та поспілкувався із містянами (відео)

Очільник Хмельницького заховався за вусами та перукою і пішов прибирати двори містян.

Журналісти проводять соціальний експеримент під назвою "Мер під прикриттям". У проекті беруть участь 5 очільників міст, що проживуть один день в ролі пересічних містян. Цього разу настала черга мера Хмельницького Олександра Симчишина.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Очільник Хмельницького заховався за вусами та перукою та пішов прибирати двори містян. Хтось впізнав мера, а хтось, сприймаючи його за звичайного двірника, почав скаржитися на проблеми у місті.

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Сам очільник також поскаржився на містян, які не проявляють особливої соціальної активності та не ходять на "суботники".

Люд же скаржиться на проблеми зі сміттям у будинках та малу кількість баків для нього.

Також нарікають на дороги та роботу тролейбусів. Нагадали йому і про борг щодо реконструкції одного із будинків.

Як повідомляв УНІАН, раніше очільник Чернівців опанував професію кондуктора і почув громадську оцінку своєї роботи.