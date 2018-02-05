Через скандальний польський закон єврейський "Марш живих" можуть перенести з Польщі в Україну

Головний рабин України закликав перенести "Марш живих" в Україну, де також є десятки місць, де євреї страждали і загинули.

Головний рабин України Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад Моше Асман закликав уряд Ізраїлю призупинити візити молоді до Польщі через нещодавно ухвалений польський закон про нацистські злочини.

Читайте такожУ Польщі заявили про готовність до діалогу щодо закону про заборону "бандерівської ідеології"Натомість Моше Асман пропонує проводити ці заходи в Україні. Про це йдеться у відкритому листі рабина до міністра освіти Ізраїлю Нафталі Беннет, - повідомляє видання «Єрусалим Пост».

На захід, відомий як міжнародний «Марш живих», з’їжджається єврейська молодь з різних країн світу до Польщі та Ізраїлю, щоб вивчати історію Голокосту.

Утім 1 лютого польський Сенат ухвалив зміни до закону про Інститут національної пам’яті, які регламентують тему Голокосту та інших злочинів нацистської епохи. Зміни передбачають кримінальне переслідування та тюремне покарання до трьох років тим, хто звинувачує Польщу чи її співгромадян у нацистських злочинах.

У відповідь на закон, який «забороняє говорити правду про те, що трапилось під час Голокосту у Польщі, я закликаю вас скасувати «Марш живих» для ізраїльських школярів», - йдеться у зверненні Моше Асмана.

Як «головний рабин України я пропоную провести цього року «Марш живих» в Україні», - закликав він, додавши, що такий крок посилив би «покарання Польщі», адже ізраїльська молодь щороку витрачає десятки мільйонів доларів під час цих заходів у польських містах.

Рабин пропонує включити у програму “українського маршу живих» такі історичні місця як «Бабин Яр у Києві, Дробицький Яр у Харкові, Янівський концентраційний табір у Львові та десятки інших місць, де євреї страждали та загинули».

Така кара, на думку рабина, є відповідною, тому що «існує серйозна стурбованість через антисемітизм проти єврейських громад та інституцій у Польщі», - йдеться у листі.

Крім того, Моше Асман назвав закон, який забороняє фразу «польські табори смерті», «антисемітським законом, спрямованим на те, щоб змусити мовчати історію та очевидців Голокосту».