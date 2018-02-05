На Полтавщині знешкодили банду, яку підозрюють у вбивстві депутата від "Свободи"

Організатором банди був депутат Миргородської міської ради Полтавської області.

На Полтавщині правоохоронці затримали трьох членів злочинного угруповання, яких підозрюють у вбивстві голови фракції ВО "Свобода" у Миргородській міській раді Олега Супруненка. Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Про це у понеділок повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

"На Полтавщині знешкоджено злочинне угруповання, до складу якого входило чотири особи. Організатором його був депутат Миргородської міської ради Полтавської області", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Миргороді депутата-"радикала" затримали за вбивство "свободівця" - Ляшко

Він повідомив, що в липні минулого року через розбіжності в політичних поглядах щодо соціально-економічного розвитку міста учасники злочинного угруповання сильно побили Супруненка, після чого той помер.

"Завдяки ефективному процесуальному керівництву прокуратури та проведеному комплексу негласних слідчих заходів правоохоронними органами Полтавської області трьох злочинців вдалося затримати. Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою", - зазначив Андрій Лисенко.

"Одного із злочинців у зв’язку з переховуванням від органів досудового розслідування оголошено у розшук", - додав Лисенко.

Досудове розслідування завершено і 31 січня справу передали до суду. Підозрюваним загрожує максимальне покарання у виді позбавлення волі на 10 років.

Як повідомляв УНІАН, голова фракції ВО «Свобода» в Миргородській міськраді Олег Супруненко помер 7 серпня 2017 року. 12 липня в Миргороді о першій годині ночі на депутата напали люди в масках та побили його. До лікарні потерпілого доставили в стані коми із серйозними травмами голови та численними переломами. Понад три тижні він перебував у реанімації у вкрай тяжкому стані.