«Міттал Стіл Кривий Ріг» ставить прокурора на місце

Адміністрація ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» (МСКР) вважає некоректними і невчасними публічні заяви прокурора Дніпропетровської області Володимира ШУБИ, зроблені ним на вчорашній прес-конференції. Про це УНІАН повідомили в прес-службі МСКР.

Як повідомляв УНІАН, В.ШУБА заявив, що дніпропетровська облпрокуратура 25 жовтня звернулася з поданням до голови правління ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» щодо виплати працівникам комбінату 52,586 млн. грн. винагороди за підсумками роботи підприємства в 2005 році.

В зв`язку з цим адміністрація МСКР вважає за необхідне пояснити, що в договорі купівлі-продажу акцій "Криворіжсталі" не вказується сума винагороди за підсумками роботи підприємства, але передбачається, що винагорода встановлюється з урахуванням підсумків роботи підприємства за рік. Інвестор Mittal Steel Germany Gmbh і Фонд держмайна України погодилися врегулювати існуючі відмінності в цій та інших умовах договору купівлі-продажу в ході переговорів. В даний час сторони активно ведуть консультації і пошук компромісу. Компанія сподівається, що остаточне врегулювання даного питання відбудеться найближчим часом. Позиція компанії полягає не в ухиленні від виконання умов договору, а в прагненні прийти з ФДМУ до єдиного розуміння вимог договору.

Прес-служба МСКР також нагадує, що на підприємстві на початку 2006 року вже виплатили винагороду за підсумками 2005 року у розмірі 75% ставок і окладів, і загальна сума перевищила ту, що виплатила за підсумками 2004 року.

Адміністрація вважає, що ФДМУ є єдиним державним органом, уповноваженим проводити перевірку виконання інвестиційних зобов`язань, відповідно до законодавства України у сфері приватизації і договору купівлі-продажу. Договір передбачає механізм розв’язання спорів між сторонами, зокрема шляхом звернення в Міжнародний комерційний арбітраж. На МСКР переконані, що питання виплати винагороди за підсумками роботи підприємства за рік перебувають поза компетенцією прокуратури.

«Ми чекаємо, що правоохоронні органи діятимуть максимально коректно і на основі підтверджених фактів. Неадекватні заяви можуть негативно впливати на репутацію компанії і держави в цілому», - цитує прес-служба голову адміністрації з кадрів і зв`язків з громадськістю ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» Франка ПАННІРА.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь». 28 жовтня 2005 р. Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

«Міттал Стіл Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції.

Майже 90% продукції комбінат поставляє на експорт.