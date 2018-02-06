Моторошна ДТП у Харкові: суд не прийняв рішення щодо Зайцевої та Дронова

Заслухавши клопотання та думки сторін, суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. У засіданні оголошено перерву до 14:00 7 лютого.

У Харкові суд провів підготовче засідання у справі про дорожньо-транспортну пригоду з шістьма загиблими на вулиці Сумській.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик.

За її словами, під час сьогоднішнього підготовчого засідання Київського райсуду Харкова розглядалося два основних питання: продовження підозрюваним водіям Олені Зайцевій та Геннадію Дронову запобіжного заходу, а також питання призначення судового розгляду обвинувального акту.

Дубовик зазначила, що держобвинувачення вимагає продовжити Дронову та Зайцевій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Цю позицію також підтримали потерпілі та їхні представники. Зайцева та її адвокат Юлія Козир також не заперечували. Натомість адвокат Дронова Сергій Перепелиця та сам підозрюваний наполягали на призначенні йому запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою, а саме цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.

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Вивчаючи друге питання, представники прокуратури, а також сторона Зайцевої підтримали розгляд по суті обвинувального акту у справі. Сторона Дронова виступила категорично проти, посилаючись на те, що слідство відмовило у проведенні низки слідчих дій. Адвокати потерпілих, висловлюючись з цього питання, були неодностайні: частина виступила за призначення розгляду, вважаючи повернення обвинувального акту на доопрацювання затягуванням процесу. Водночас, частина адвокатів потерпілих висловилася категорично проти призначення до розгляду справи, оскільки в обвинувальному акті вказані пом’якшуючі обставини вини Зайцевої (щире каяття та часткова виплата компенсації одному з постраждалих, решта повернула анонімно перераховані гроші).

Заслухавши клопотання та думки сторін, суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. У засіданні Київського райсуду Харкова оголошено перерву до 14:00 7 лютого.

Нагадаємо, 6 лютого в Київському районному суді Харкова почалося підготовче засідання у справі про ДТП в Харкові, внаслідок якої загинули шестеро людей.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, пізніше ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.

2 лютого 2018 року справу про ДТП з шістьма загиблими на вулиці Сумській було передано до суду.