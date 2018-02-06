Зайцеву визнають винною у смертельній ДТП в Харкові, але з пом'якшувальними обставинами - обвинувальний акт

В обвинувальному акті йдеться про обставини, які пом'якшують покарання для Зайцевої: щире каяття та добровільне відшкодування заподіяної шкоди потерпілим.

Олена Зайцева буде визнана винною у справі про смертельну ДТП в центрі Харкова минулого року. Однак при цьому буде врахована наявність пом'якшувальних обставин.

Про це повідомляється в обвинувальному акті, який є у розпорядженні ТСН.uа.

Згідно з документом, Зайцева звинувачується в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть шести осіб, тяжкі та середньої тяжкості травми ще шести осіб.

Читайте такожКривава ДТП у Харкові: поліція відкрила справу проти автошколи, в якій навчалася Зайцева

Олена Зайцева порушила низку пунктів Правил дорожнього руху (п. п. 8.7.3 (г, е), 8.10, 8.11, 12.4). Дії водія визнано такими, що не відповідали вимогам Правил, і знаходилися, з технічної точки зору в причинному зв'язку з виникненням даної дорожньо-транспортної пригоди.

"Зайцева 18.10.2017 року приблизно о 20:43, керуючи технічно справним автомобілем Lexus RX 350 р. н. АХ 0032 ЕС, рухалася по вулиці Сумській з боку площі Конституції, наближаючись до перехрестя з вулиці Сумська та провулку Мечникова в Харкові, з перевищенням дозволеної швидкості для руху в населеному пункті, а саме зі швидкістю не менше 80 км/год, діючи необережно, проявила злочинну самовпевненість, не прийнявши своєчасних заходів для зменшення швидкості руху транспортного засобу аж до його зупинки, при включенні для нього жовтого, а потім червоного заборонених сигналів світлофора, в'їхав на перехрестя, де сталося зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg, р. н. АХ 7970 ЕМ, під управління Дронова Р. А., який рухався з боку вулиці Римарська в напрямку вулиці Пушкінська в Харкові, після чого автомобіль Lexus RX 350, виїхав на тротуар, де стався наїзд на пішоходів, ніж Зайцева О. А. грубо порушила вимоги п. п. 8.7.3 (г, е), 8.10, 8.11, 12.4 Правил дорожнього руху України", - йдеться в документі.

У той же час в обвинувальному акті йдеться про обставини, які пом'якшують покарання для Зайцевої. "Згідно ст. 66 КК України, є щире каяття та добровільне відшкодування заподіяної шкоди потерпілим", - зазначається в акті.

Зазначимо, про пом'якшуючіобставини заявляла адвокат Зайцевої. Зокрема, її рідні відправили банківські перекази сім'ям загиблих в аварії. Мова йшла про суму в 50 тисяч гривень. Батьки загиблих повернули гроші після того, як чеки від благодійних внесків слідство почало додавати до матеріалів справи.

Після щирого розкаяння, вони, за словами адвокатки Зайцевої, можуть стати свідченням добровільного відшкодування збитків. Це вже відразу дві пом'якшувальні обставини, які можуть зменшити кількість років у вироку. Адвокат Зайцевої Юлія Козир повідомила, що день перебування в СІЗО вважається день відбування покарання після вироку. Після того, як пройде половина терміну, Олену можуть відпустити умовно-достроково.