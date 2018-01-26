В'ятрович назвав "Іронію долі", Булгакова і Висоцького "вишуканими щупальцями русского мира"

Директор Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович вважає, що не всі щупальця "русского мира" такі огидні й очевидні, як "совок" і московська церква.

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Деякі, як пише він на своїй сторінці e Facebook, більш симпатичні, вишукані і респектабельні, але не менш небезпечні.

"Іронія долі", Восьме березня, булгакови, пугачови, і навіть висоцькі і цої в руках Кремля - ефективні інструменти нагадування про єдиний культурний простір та інструменти його відтворення. А саме культура є фундаментом, на якому кожен імперіалізм зводить храм своїй величі", - зазначив він.

Раніше В'ятрович заявив, що період перебування України у складі СРСР є окупацією.