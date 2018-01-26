В'ятрович назвав "Іронію долі", Булгакова і Висоцького "вишуканими щупальцями русского мира"
В'ятрович назвав культуру фундаментом, на якому "кожен імперіалізм зводить храм своїй величі".
Директор Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович вважає, що не всі щупальця "русского мира" такі огидні й очевидні, як "совок" і московська церква.
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Деякі, як пише він на своїй сторінці e Facebook, більш симпатичні, вишукані і респектабельні, але не менш небезпечні.
"Іронія долі", Восьме березня, булгакови, пугачови, і навіть висоцькі і цої в руках Кремля - ефективні інструменти нагадування про єдиний культурний простір та інструменти його відтворення. А саме культура є фундаментом, на якому кожен імперіалізм зводить храм своїй величі", - зазначив він.
Раніше В'ятрович заявив, що період перебування України у складі СРСР є окупацією.