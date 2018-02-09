Розпочалося перше судове засідання у справі щодо вбивства Бузини

Адвокат обвинувачуваних наполягає, щоби справу розглядав суд присяжних.

У Шевченківському районному суді міста Києва розпочалося перше судове засідання у справі щодо умисного вбивства у квітні 2015 року скандального журналіста Олеся Бузини.

Як передає кореспондент УНІАН, адвокат Андрій Федур виступає за те, щоб справу його підзахисних, Дениса Поліщука та Андрія Медведька, які обвинувачуються у вчиненні умисного вбивства, розглядав суд присяжних.

Зокрема, адвокат закликав колегію суддів узяти самовідвід, оскільки Поліщук і Медведько просили про суд присяжних.

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Федур заявив, що оскільки його підзахисні обвинувачуються у злочині, за який передбачено довічне позбавлення волі, вони мають право на розгляд своєї справи судом присяжних.

В залі суду присутні обидва обвинувачувані, причому вони сидять не у боксі для затриманих, а поруч з адвокатами.

Також присутня потерпіла, мати Бузини.

Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав.

За підозрою у його вбивстві затримали двох киян – Андрія Медведька і Дениса Поліщука.

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Прокуратура завершила розслідування цього резонансного злочину у червні 2017 року, після чого матеріали кримінального провадження були надані сторонам для ознайомлення. Обвинувальний акт проти двох підозрюваних у вбивстві Бузини було направлено до Шевченківського райсуду 28 листопада.

Дії підозрюваних кваліфіковано п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) Кримінального кодексу України. За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Потерпілими у кримінальному провадженні заявлено цивільні позови до підозрюваних на загальну суму 1,5 мільйони гривень.