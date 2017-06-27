Прокуратура закінчила розслідування вбивства Бузини

Прокуратура міста Києва завершила досудове розслідування у справі про вбивство журналіста Олеся Бузини. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

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За результатами розслідування 27.06.2017 підозрюваним Андрію Медведьку та Денису Поліщуку, а також їхнім адвокатам, вручені повідомлення про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів розслідування.

Прокуратура заявила, що у кримінальній справі провели всі необхідні слідчі та процесуальні дії. До матеріалів досудового розслідування серед іншого долучені висновки судової експертизи генетичної ідентифікації та відповіді на запити про надання міжнародної правової допомоги, які надійшли з компетентних органів Сполучених Штатів Америки та Італійської Республіки.

Дії підозрюваних кваліфіковано п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України.

Після ознайомлення сторін кримінального провадження із матеріалами досудового розслідування обвинувальний акт буде передано до суду.

Як відомо, Бузину застрелили 16 квітня 2016 року на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва неподалік від будинку, де він жив. За підозрою у його вбивстві було затримано двоє киян – Медведько і Денис Поліщук.