Померла мати лідера ТНМК Фагота

"Сьогодні я побачив останню мамину сльозу", - написав Фагот.

Пішла з життя мати лідера популярного українського гурту ТНМК Олега "Фагота" Михайлюти. Про це музикант повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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"Сьогодні я побачив останню мамину сльозу", - написав музикант, опублікувавши фото Алли Михайлюти у молодості та дитинстві. Він зазначив, що його бабуся померла в 1992 році, і "тепер вони зустрінуться".

Раніше Фагот повідомляв, що його 76-річна мама тяжко хворіє: "Моїй мамі сьогодні 76 ... вже майже рік як вона самостійно не встає з ліжка, але періодично розповідає мені, де вона подорожує і з ким спілкується, спочатку це лякало, але потім, коли кілька різних лікарів разом з рецептами порадили мені триматися, я став занурюватися в її Світи і намагатися дізнатися про них більше", - розповів музикант.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно помер український космонавт Каденюк.