Новинський не бачить нічого поганого в священниках на "Мерседесах"

Нардеп Новинський закликав не звертати уваги на те, яким автомобілем пересувається той чи інший священник.

Народний депутат і мільярдер Вадим Новинський підтвердив, що дарує представникам духовенства автомобілі, котрі не вважає елітними.

Про це Новинський розповів в інтерв'ю ТСН.

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Нардеп закликав не звертати уваги на те, яким автомобілем пересувається той чи інший священник.

"А що таке елітні автомобілі? Автомобілі займають останнє місце. І не треба звертати уваги на те, на якому автомобілі пересувається той чи інший архієрей. Я подарував автомобіль. Я кажу: навіть не думай його комусь продати. Якщо тобі треба пожертвувати на якісь інші цілі – будь ласка, ми ще принесемо, дамо грошей на це", - розповів Новинський. І додав, що розкоші в цьому не вбачає.

"Дороги в Україні залишають бажати кращого. На "Бентлі" я не бачив жодного представника церкви. Ні на "Бентлі", ні на "Ролс-Ройсі". На "Мерседесах" бачив. Я не бачу в цьому нічого поганого", - зауважив депутат.

Нагадаємо раніше стало відомо, що настоятель "Десятинного монастиря" на землі Національного музею історії Юрій Харон є власником двох квартир та двох дорогих автомобілів.