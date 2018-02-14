У Києві сьогодні закохані можуть безкоштовно проїхати у швидкісному трамваї (відео)

За словами контролерки, для безкоштовного проїзду достатньо поцілунку закоханих.

Сьогодні, у День Святого Валентина, у Києві в швидкісному трамваї можна проїхати безкоштовно за поцілунок.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, транспортники обіцяють безкоштовно катати на швидкісному трамваї тих, хто поцілується.

За словами контролерки, для безкоштовного проїзду достатньо поцілунку закоханих, хоча журналістку пропустили за поцілунок охоронця на вході на зупинку швидкісного трамваю.

Охоронець сказав, в разі перевірки квитків у салоні трамваю достатньо буде «поцілувати контролера і все буде гаразд».