210 тисяч за метр: у Києві за рекордну суму орендували площу для пересувного фаст-фуду

Радник мера назвав це новим рекордом на торгах за право розмістити точку пересувної торгівлі.

У Києві на аукціоні за 840 тис. грн підприємець купив місце площею 4 кв. м для здійснення упродовж року торгівлі біля станції метро "Арсенальна".

Про це радник мера Києва, народний депутат Дмитро Білоцерківець написав на своїй сторінці у Facebook.

"У Києві новий рекорд на біржових торгах за право розмістити точку пересувної торгівлі, 840 тис. грн. Ця точка буде розташована на метро "Арсенальна", її площа 4 кв. м, функціональне призначення - "швидке харчування", - повідомив Білоцерківець.

За його словами, виходячи з міських правил, підприємець вже заплатив місту за півроку, а саме - 420 тис. грн.

"Це єдина продана точка пересувної торгівлі на метро "Арсенальна", - зазначив радник мера та додав, що "таких підприємців місто захищатиме й оберігатиме".

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Він нагадав, що столиця визначає комплексну схему розміщення точок пересувної торгівлі, а право на розміщення продає з біржових торгів через інтернет.

Також Білоцерківець повідомив, що "минулого року тут (біля станції метро "Арсенальна" - УНІАН) був рекорд 690 тис. грн, і підприємець залишився задоволений". "Отже, потік (покупців - УНІАН) великий, в цьому і суть, бізнес сам визначає поріг рентабельності для себе і рівень прибутку, яку готовий отримати", - наголосив у коментарі до свого посту радник мера Києва.