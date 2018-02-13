У Києві на Майдані зносять МАФи (фоторепортаж)
11:46, 13 лютого 2018Суспільство
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З 1-го березня розпочнеться ремонт підземного переходу.
Комунальники почали демонтувати Мафи в підземному переході на Майдані.
Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив радник мера в Київській міській раді Дмитро Білоцерківець.
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"Як і обіцяли, розпочато демонтаж ролетів/мафів під підземним переходом на Майдані (труба). Нагадаю, що вкрай не вигідні для міста інвестиційні договори, були розірвані прокуратурою ще в минулому році, а старі договору оренди ком.власності, розірвані містом в суді і визнані недійсними", - повідомив він.
За його словами, з 1-го березня розпочнеться ремонт підземного переходу.
Раніше в Києві біля метро "Політехнічний інститут" знесли МАФи.
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