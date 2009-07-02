СБУ забезпечує захист свідків у "справі Олійника"

Служба безпеки України забезпечує захист свідків в рамках розслідування справи про причетність народного депутата від БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО до вбивства в Кіровоградській області.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив глава СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Наші фахівці входять до складу слідчо-оперативної групи, і ми виконуємо за дорученням слідчих всі оперативно-технічні заходи. Робота ведеться дуже активно, і ті рішення, які ухвалила Генеральна прокуратура, дуже сприяють слідству, але друга лінія роботи, по якій ми працюємо разом із слідчими прокуратури, – це захист свідків, робота з громадянами. Для нас це головна турбота, щоб люди вірили правоохоронцям, які приїхали від Президента з Києва», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Голова СБУ вважає одним з важливих напрямів роботи в рамках розслідування цієї резонансної справи повернути довіру людей до правоохоронних органів, а також забезпечити захист найбільш цінних свідків у цій справі. «У цій справі буде ще багато зроблене і саме завдяки співпраці з людьми, з тими, хто на місці бачив цей злочин», - додав він.

Водночас В.НАЛИВАЙЧЕНКО відмовився коментувати заходи, що вживаються щодо перевірки причетності В.ЛОЗІНСЬКОГО до цього злочину. «Такі коментарі може дати тільки слідчий, який веде цю справу», - відзначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, тодішнім прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього самого району Михайлом КОВАЛЬСКИМ на території мисливського господарства загинув місцевий житель - 53-річний Валерій Олійник.

За дорученням Президента Генпрокуратура 25 червня створила оперативно-слідчу групу для розслідування цієї справи, до складу якої включено працівників центральних апаратів СБУ і МВС України.

1 липня щодо В.ЛОЗІНСЬКОГО було порушено кримінальну справу і направлено подання до Верховної Ради про притягання депутата до кримінальної відповідальності і взяття під варту.