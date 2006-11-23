Адвокати Курочкіна проситимуть Генпрокуратуру забрати справу від МВС

Адвокати російського бізнесмена Максима КУРОЧКІНА мають намір офіційно звернутись до Генеральної прокуратури України з проханням забрати у Міністерства внутрішніх справ для подальшого розслідування матеріали кримінальної справи їх підзахисного.

Про це УНІАН повідомив один із захисників М.КУРОЧКІНА.

За його словами, адвокати завтра вранці мають намір надіслати до Генпрокуратури відповідне клопотання. Таку свою позицію вони поясняють тим, що з боку слідчих МВС, які ведуть на даний момент цю справу, були порушені строки утримання їхнього підзахисного під вартою до обрання міри запобіжного заходу. На переконання адвокатів, орган слідства не мав тримати М.КУРОЧКІНА під вартою довше 48 годин.

Крім того, на сьогодні захисники ще не отримали чіткої відповіді, чи було передано Генеральній прокуратурі Росії матеріали кримінальної справи для того, щоб вона проводила необхідні слідчі дії, оскільки М.КУРОЧКІН є громадянином РФ і постійно проживає там.

Також однією з причин, яка спонукає адвокатів звернутися з відповідним проханням до Генпрокуратури, є «своєрідні взаємовідносини між КУРОЧКІНИМ та ЛУЦЕНКОМ» (маються на увазі висловлювання, які раніше говорили вказані особи стосовно один одного - УНІАН).

У зв’язку з цим, як зазначив співрозмовник агентства, у адвокатів є сумнів щодо об’єктивності розслідування кримінальної справи відносно М.КУРОЧКІНА, якщо вона надалі залишатиметься в провадженні слідчих МВС.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада М.КУРОЧКІНА затримали в міжнародному аеропорту «Бориспіль» за постановою Голосіївського райсуду Києва.

За даними начальника Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Кирила КУЛІКОВА, М.КУРОЧКІН підозрюється у причетності до скоєння двох злочинів.

Сьогодні, 23 листопада, Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід для М.КУРОЧКІНА - утримання під вартою. Таким чином, М.КУРОЧКІН перебуватиме в Києві в слідчому ізоляторі №13 протягом двох місяців.