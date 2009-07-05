Бельгійські кардіохірурги провели унікальну операцію

Лікарі з бельгійського госпіталю міста Генка вперше в світі імплантували в серце пацієнта клітини серцевого м`яза, вирощені з клітин його кісткового мозку. Про це повідомляє в неділю бельгійський телеканал VRT.

Унікальну операцію було проведено в рамках міжнародної програми медичних досліджень, очолюваної вченими зі США. Вони вивчають, яким чином клітинна терапія може допомогти у відновленні пошкодженого серцевого м`яза.

Внаслідок важкого інфаркту у пацієнтів гине до 50% клітин серцевого м`яза. Дотепер таких пацієнтів лікували або ліками, або встановлювали внутрішній дефібрилятор.

Операція з імплантації серцевих клітин в серці пацієнта відкриває багатообіцяючі перспективи в лікуванні серцевих захворювань. Вона навіть зможе, як розраховують учені, у низці випадків дозволити уникнути пересадки серця.

Проте, за словами кардіолога Матіаса ВРОЛІКСА, який проводив операцію, необхідно почекати як мінімум рік, щоб переконатися в ефективності такої операції.