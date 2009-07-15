Держкомстат розродився невтішною інформацією

В Україні спад промислового виробництва в червні 2009 року, порівняно з червнем 2008 року, становив 27,5%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в січні-червні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, спад промислового виробництва становив 31,1%.

У червні 2009 року проти травня ц.р. зафіксовано зростання на рівні 3,1%.

Згідно з повідомленням Держкомстату, спад обсягів промвиробництва в червні ц.р. проти червня-2008 за галузями становив: у видобувній промисловості – 16,2% (у червні до травня 2009 року – зростання 2,3%), зокрема, у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних – 31,8% (до травня – зростання 4,4%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалини – 1,9% (до травня – зростання 1,1%).

В оброблювальній промисловості зниження обсягів виробництва в червні ц.р., порівняно з червнем-2008, становило 31,4% (порівняно з травнем-2009 – зростання 3%), зокрема, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано зростання на рівні 0,9% (до травня – зростання 1,4%).

У легкій промисловості зафіксовано падіння обсягів виробництва на рівні 21,9% (до травня – зростання 14,2%), зокрема, в текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – 24,8% (до травня – зростання 14,4%), у виробництві шкіри, виробів з неї – 6,8% (до травня – зростання 13,3%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, спад виробництва в червні ц.р. проти червня-2008 становив 25,5% (до травня – спад 10,1%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 22,2% (до травня – зростання 3,9%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – 17,8% (до травня – спад 2,6%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зниження обсягів виробництва на 25,3% (до травня – зростання 4,2%), зокрема, в хімічному виробництві –25,2% (до травня – зростання 4,2%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 25,9% (до травня – зростання 4,2%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – 42,2% (до травня – зростання 5,1%).

У Держкомстаті повідомили, що в червні ц.р. у металургії та виробництві готових металевих виробів, порівняно з червнем 2008 року, зниження виробництва становило 39,3% (до травня 2009 року – зростання 1,1%), у машинобудуванні зафіксовано спад на рівні 48% (до травня – зростання 6,9%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – 41% (до травня – зростання 3,2%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування – 10,4% (до травня – зростання 27,5%), у виробництві транспортного устаткування – 68,2% (до травня – спад 5,9%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано спад на рівні 19,2% (до травня – зростання 5,2%).

Довідка УНІАН. В Україні спад промислового виробництва в грудні 2008 року, порівняно з груднем 2007 року, становив 26,6%, у січні-грудні 2008 року проти аналогічного періоду 2007 року зафіксовано спад на рівні 3,1%.

Спад промислового виробництва за рік до року попереднього до цього востаннє фіксувався десять років тому – в 1998 році спад становив 1% проти 1997 року.

Найбільш глибокий спад річного промислового виробництва в незалежній Україні було зафіксовано в 1994 р. – 27,3% проти попереднього року.

Впродовж 1999-2007 років в Україні фіксувалося лише зростання річного промвиробництва. Найбільш істотне зростання промвиробництва за останні 18 років зафіксоване в 2003 році – 15,8% проти попереднього року.

За даними Держкомстату, з моменту оголошення незалежності України індекси промвиробництва (у відсотках до попереднього року) були наступні: 1991 р. – 95,2%; 1992 р. – 73,6%; 1993 р. – 92%; 1994 р. – 72,7%; 1995 р. – 88%; 1996 р. – 94,9%; 1997 р. – 99,7%; 1998 р. – 99%; 1999 р. – 104%; 2000 р. – 113,2%; 2001 р. – 114,2%; 2002 р. – 107%; 2003 р. – 115,8%; 2004 р. – 112,5%; 2005 р. – 103,1%; 2006 р. – 106,2%; 2007 р. – 110,2%; 2008 р. – 96,9%.