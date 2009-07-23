Харків уперше представив Україну на фестивалі лялькових театрів

Харківський державний академічний театр ляльок імені В.А.Афанасьєва став першим українським колективом, який представив Україну на Міжнародному фестивалі лялькових театрів «КУКART» у Росії.

Як повідомив УНІАН завідувач літературно-драматургічною частиною Харківського театру ляльок Олександр СТОГНІЙ, його трупа вдало виступила на закритті «КУКART» і одержала диплом першого ступеня за виставу «Прості історії Антона Чехова».

Цього року чеховська тема була однією з пріоритетних у програмі фестивалю, оскільки наближається 150-річчя з дня народження письменника. Тому, коли організатори «КУКART» дізналися, що у харків`ян готується прем`єра за творами Антона Чехова, то запросили показати її на фестивалі.

О.СТОГНІЙ повідомив, що виставу «Прості історії Антона Чехова» харків`яни поставили на основній сцені Великого театру ляльок. Завдяки вдалому виступу трупа вже одержала запрошення показати цю виставу на найближчому Образцовському фестивалі в Москві. Минулого року харків`яни демонстрували там виставу «Дюймовочка».

Довідка УНІАН. «КУKART» – найбільший у Росії фестиваль, присвячений театру ляльок і синтетичному театру. Він проходить у Санкт-Петербурзі з 1993 року кожних два роки. Учасниками фестивалю були кращі лялькові й синтетичні театри Росії і Європи. Цього року на дев’яти майданчиках свої вистави показували театри з Росії, України, Польщі, Німеччини, Болгарії, Угорщини, Білорусі, Вірменії, Туреччини.