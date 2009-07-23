Уряд дозволив фонду купувати зерно на несертифікованих складах

Дніпропетровська обл. 23 липня. УНІАН. Кабінет міністрів дозволив Аграрному фонду купувати зерно не тільки на сертифікованих, але і на несертифікованих складах.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабміну повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на підсумковій прес-конференції.

Вона підкреслила, що такий крок позитивний для виробників зерна, оскільки полегшить процедуру продажу зерна Аграрному фонду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України постановою №655 від 1 липня 2009 року «Про формування державного продовольчого резерву в 2009 році» дозволив Аграрному фонду здійснювати в установленому порядку для формування державного продовольчого резерву закупівлю продовольчого зерна врожаю 2009 року, не пов`язану з державним ціновим регулюванням.

Документом, зокрема, дозволяється фонду проводити закупівлю зерна за середньозваженими цінами, які склалися впродовж трьох останніх торгових сесій на Аграрній біржі й сертифікованих нею акредитованих товарних біржах, а в разі їх зменшення нижче рівня встановленої мінімальної ціни – за мінімальними цінами, встановленими для об`єктів державного цінового регулювання.