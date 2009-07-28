Ющенко вимагає справедливого соцзахисту при підвищенні плати за газ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від уряду посилити захист неплатоспроможного населення при підвищенні ціни на газ для споживачів.

Про це агентству УНІАН повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента України з посиланням на представника Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО.

У повідомленні, зокрема, наголошується, що сьогодні, в складній ситуації, уряд ініціює підвищення цін на газ для всіх українських споживачів без належного забезпечення справедливого соціального захисту. «У цій ситуації Президент України вимагає від уряду невідкладного посилення соціального захисту неплатоспроможної частини населення шляхом підвищення рівня і прозорості адресної допомоги на компенсацію зростання цін на газ», – зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його даними, ця позиція глави держави повністю підтримується Європейською Комісією і міжнародними фінансовими інститутами.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України рекомендував НАК «Нафтогаз України», Національній комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ), Мінпаливенерго, Мінекономіки і Мінфіну в липні-вересні цього року подати уряду рекомендації щодо перегляду цін на природний газ для населення з 1 жовтня 2009 року.

Про це говориться у розпорядженні Кабміну (№795-р від 10 червня ц.р.). Згідно з документом, рекомендації стосуються приведення цін на газ для населення до економічно обгрунтованого рівня, який має включати в повному обсягу інвестиційну складову для нарощування власного видобутку газу.

Крім того, Кабмін доручив Мінпаливенерго, НКРЕ, Мінекономіки, Мінфіну, Мінпраці, МінЖКГ і «Нафтогазу України» розробити в липні-серпні і подати уряду план заходів з поступового переходу до економічно обгрунтованого рівня цін на природний газ для всіх категорій споживачів.

24 липня Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) офіційно підтвердила, що підвищила ціни на газ для населення і підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ). Зокрема, на 20% підвищено роздрібні ціни на природний газ для населення з 1 вересня і граничний рівень цін на газ для ТКЕ – з 1 жовтня ц.р.