Завтра в Україні - суха, досить тепла погода

В Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. У західній та південній частині вночі та вранці місцями тумани. Вітер північно-західний, західний 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 0-5° тепла, у західних областях місцями 1-4° морозу; вдень 3-8° тепла, на Прикарпатті та крайньому півдні країни 9-12°.

3-4 грудня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями туман. Вітер західний та південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, у Карпатах і на Прикарпатті 0-5° морозу, на узбережжі морів 1-6° тепла; вдень 3-8° тепла, у південній частині 6-11°.

5-6 грудня - без істотних опадів, лише вдень 5 грудня у західних і північних областях місцями невеликий дощ. Температура суттєво не зміниться.

У Києві та області у суботу очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

3-4 грудня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями туман. Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.

5-6 грудня - без істотних опадів, лише вдень 5 грудня місцями невеликий дощ. Температура суттєво не зміниться.