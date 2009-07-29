Інтелігенція просить «реально включити Україну у людський простір Заходу»

Українська інтелігенція вважає, що Україна може і має зробити свій внесок у безпеку, стабільність і процвітання європейського регіону і є ключовою для подальшого розширення простору свободи і демократії на Сході Європи.

Про це йдеться у відкритому листі до адміністрації США, урядів і громадськості країн ЄC за підписами українських політиків, урядовців, громадських діячів, бізнесменів, науковців і журналістів, текст якого передано УНІАН.

Автори листа заявляють, що докладають всіх зусиль зсередини держави, щоб зробити це, однак сподіваються на солідарність та допомогу Європи і Сполучених Штатів Америки.

Зокрема, автори листа просять про лібералізацію візового режиму з ЄС та Сполученими Штатами, щоб Україна була «реально включена у людський простір Заходу». «Тільки у спілкуванні, у широких культурних, інформаційних, наукових, освітніх, фахових обмінах і особистих контактах можна розвинути необхідну довіру, яка стане міцним фундаментом партнерства між нами», - йдеться у відкритому листі.

«Ми хочемо жити в сучасній демократичній правовій державі, яка захищатиме інтереси відповідальних громадян, а не здирників, керуватиметься верховенством права, а не клановими інтересами. Ми прагнемо відкритого суспільства, свободи і процвітання, а не диктатури, сваволі і злиднів», - підкреслюється в листі.

Також його автори заявляють, що готові працювати задля перспективи вступу України в НАТО. «Україна, на жаль, не може стати членом НАТО вже сьогодні. На заваді цьому стоїть багато чинників - і всередині країни, і за її межами. Але, прагнучи цього, ми можемо і маємо розвивати наше співробітництво, активно виконувати річну Національну програму, отримувати професійну допомогу, брати участь у формуванні спільної безпекової стратегії і робити свій практичний внесок у безпеку союзу демократій», - переконують вони.

Крім того, представники української інтелігенції вважають, що Програма “Східного партнерства” повинна стати «дієвим інструментом модернізації України й інших країн-учасників, а не відкупним внеском від Брюсселю». «Справа не в грошах, а в прикладі і соціальному знанні, важливому досвіді перетворень, здійснених країнами Центральної та Східної Європи. Україна потребує, насамперед, кардинальної інституційної реформи, і хоча ми сподіваємося на допомогу Європейського Союзу, але і США можуть зробити дуже багато», - сказано в листі.

На думку його авторів, енергетична безпека Європейського Союзу вимагає безпечного транзиту, а отже, енергетичної безпеки України. Вони вважають, що запорукою цього є не лише диверсифікація постачання енергоносіїв, але, у першу чергу, прозорість енергетичного ринку. «Сприяння збільшенню прозорості українського енергоринку та його інтеграції до загальноєвропейської системи відповідає власним інтересам США та ЄС», - йдеться у заяві.

«Ми впевнені - безпека Європи та цілого Євроатлантичного простору є неподільною. Вона гарантується безпекою України, і навпаки. Стабільна Європа та її зростання не існуватимуть при нестабільній і небезпечній Україні. Спільне усвідомлення взаємної залежності і взаємної необхідності – ключ до правильних дій», - заявляють представники української інтелігенції.

Відкритий лист до адміністрації США, урядів і громадськості країн ЄC підписали, зокрема, письменник Юрій АНДРУХОВИЧ, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України, доктор технічних наук, академік Національної академії наук України Володимир ГОРБУЛІН, доктор філософських наук, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Євген БИСТРИЦЬКИЙ, співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ, президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій КВІТ, директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ілько КУЧЕРІВ, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат ЧУБАРОВ та інші.