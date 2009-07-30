Без грошей з України Російська православна церква не проживе?

Однією з вагомих причин відмови Патріархом Московським і всієї Русі КИРИЛОМ в автокефалії УПЦ МП є економічний чинник. Так прокоментував заяву Патріарха КИРИЛА професор філософії та мистецтвознавства Національної академії наук України Дмитро СТЕПОВИК.

“Треба розуміти, що парафії УПЦ МП складають близько половини від загальної кількості парафій Російської православної церкви”, - зазначив він і додав, що саме кошти з українських приходів становлять левову частку надходжень Російської Православної Церкви.

“Схема фінансування виглядає приблизно так – спочатку кошти з парафій, в тому числі й українських, направляються в центр – до Москви, а вже потім звідти централізовано розподіляються по місцях”, - зазначив Д.СТЕПОВИК. За його словами, “в центрі - в Москві знаходиться величезний управлінський апарат, який можна порівняти з міністерством, і на утримання якого, звичайно ж, необхідна значна сума коштів”. “Внаслідок цього на місця повертається значно менше коштів, ніж надсилається до центру”, - додав він. “Враховуючи, що деякі з парафій Російської православної церкви, особливо в Сибіру та на Далекому Сході є надзвичайно бідними, Українська Православна Церква з її багатими парафіями має для російського православ’я стратегічне значення”, - зазначив Д.СТЕПОВИК.

Як повідомляв УНІАН, Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ учора заявив, що автокефалія Української Православної Церкви є невчасною. «Київ – це наш Єрусалим і Константинополь – серцевина нашого життя. Можна закрити очі на тисячолітню історію. Але автокефалія - це не відмова від історії», - сказав він і додав, що автокефалія – це відмова від основ церкви.