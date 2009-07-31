На Чернігівщині затримали вантаж радіоактивних відходів

У Чернігівській області затримано вантаж, що кваліфікований як низькоактивні радіоактивні відходи.

Про це повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської ОДА.

У міжнародному автомобільному пункті пропуску "Грем’яч" затримано автомобіль з вантажем (40 тисяч сіток для туристичних ламп загальною вагою 118 кг). За висновками фахівців радіологічного відділу Чернігівської облсанепідемстанції, які проводили дозиметричні виміри, вантаж можна кваліфікувати як низькоактивні радіоактивні відходи.

Потужність поглиненої у повітрі дози на відстані 0,1 м від поверхні упаковок з сітками становить від 12,4 мкГр/год (1426 мкР/год) до 16,1 мкГр/год (1851 мкР/год). Ці значення відповідно у 12 та 16 рази перевищують мінімальне значення (91 мкГр/год), яке передбачає віднесення речовин до радіоактивних відходів.

За даними фахівців, для транспортування та захоронення радіоактивних матеріалів на ДП "Радон" необхідні кошти у сумі близько 16 тис. грн.