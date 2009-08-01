Погода на завтра

2 серпня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. В західній половині країни без опадів. На решті території місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, в Криму подекуди сильні дощі, пориви вітру 15-20 м/с.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі в західних та північних областях 10-15°, на решті території 14-19°, на узбережжі морів до 21°; вдень 23-28°, на Закарпатті, у південній та східній частині 27-32° (на високогір`ї Карпат вночі 7-12°, вдень 16-21°).

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°; у Києві вночі 12-14°, вдень 25-27°.

1 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 20-26°, у Дніпрі біля Києва - 22°.