Поліція Ізраїлю обіцяє завтра відповісти, чи є в країні Лозінський

Поліція Ізраїлю поки не має інформації щодо можливого перебування в цій країні колишнього народного депутата від БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, оголошеного у міжнародний розшук.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар поліції Ізраїль Алекс КАГАЛЬСЬКИЙ.

За його словами, поліція Ізраїлю ознайомлена з інформацією, що з’явилася в ЗМІ з цього приводу. “На даний момент точної відповіді немає, чи перебуває ЛОЗІНСЬКИЙ в Ізраїлі. Правоохоронні структури країни перевіряють всю цю інформацію. Поки ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію”, - сказав він.

А.КАГАЛЬСЬКИЙ також зауважив, що зможе дати якусь точну інформацію з цього приводу, тільки після того як все буде перевірено в комплексі. “Я думаю, що завтра вранці буде якась інформація”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ЗМІ з’явилася інформація, що колишній народний депутат від БЮТ Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ, обвинувачений у скоєнні навмисного вбивства і розшукуваний міліцією та Інтерполом, ймовірно, переховується в Ізраїлі. Згідно з інформацією, В.ЛОЗІНСЬКИЙ вже тривалий час перебуває в курортному місті Нетанія (29 км від Тель-Авіва), на середземноморському узбережжі Ізраїлю.