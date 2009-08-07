Реформа ЖКГ - тема для спекуляцій кандидатів у президенти

Проблема реформування житлово-комунального господарства, його модернізації вже на цьому, підготовчому етапі стала темою для передвиборних спекуляцій кандидатів у президенти.

Таку думку УНІАН висловив директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА.

«Політики вже зараз усвідомили перспективність використання у розгортанні виборчої стратегії проблеми реформування галузі ЖКГ. Проблема стосується переважної більшості виборців – незважаючи на соціальне положення, більшість українців не раз стикалися з холодними батареями і непрацюючими ліфтами. Водночас, один з механізмів розв’язання цієї проблеми лежить на поверхні. Йдеться про відмову від нецивілізованого лобіювання системи централізованого надання послуг ЖКГ – тепло- і водозабезпечення. Проте більшість політиків, які звернуться до цієї проблематики, навряд чи усвідомлять всю глибину питання і готові послідовно йти шляхом радикального реформування», - вважає експерт.

На думку В.БАЛИ, найбільш небезпечним у цій ситуації є перспектива заговорювання проблематики.

«Тотальну «популяризацію» проблематики, її заговорювання на політичному рівні без обговорення реальних методів розв’язання варто розцінювати як один з найбільш небезпечних сценаріїв розвитку ситуації. Те, що відбувається сьогодні, саме і нагадує такі перспективи в найближчому майбутньому. У разі ж з ПИШНИМ, який є керівником кампанії ЯЦЕНЮКА, можна впевнено говорити про віртуалізацію і абсурдування цієї теми, так само як і більшості тез, порушених у передвиборній політичній комунікації цієї команди», - відзначив він.