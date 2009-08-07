18 і 21 серпня центром Києва їздитимуть танки

У центрі Києва 18 та 21 серпня пройдуть репетиції параду військ до Дня Незалежності України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що з метою належної підготовки та проведення у столиці параду військ підписано розпорядження КМДА про створення відповідних умов для організації святкових заходів.

Згідно з розпорядженням, затверджено тимчасову схему організації дорожнього руху вулицею Хрещатик на час проведення тренувань та параду військ і військової техніки:

- з 18.00 до 23.00 18 та 21 серпня (резервний день - 22 серпня) – проведення тренувань військ з проходженням піших колон парадних розрахунків з закриттям руху всіх видів транспорту на вулиці Хрещатик;

- з 08.00 до 13.00 24 серпня – проведення параду військ з проходженням піших колон парадних розрахунків з закриттям руху всіх видів транспорту на вулиці Хрещатик;

- з 4-ї години 22 серпня до 6-ї години 25 серпня – демонстраційний показ озброєння та військової техніки Збройних сил України з повним зайняттям проїзної частини і закриттям руху всіх видів транспорту на вулиці Хрещатик на ділянці між Майданом Незалежності та Європейською площею.

Також в КМДА звернули увагу, що з метою підготовки проїзної частини до тренувань та проведення демонстраційного показу озброєння і військової техніки ЗСУ, ділянку між Майданом Незалежності та Європейською площею буде закрито для руху транспорту з 20-ї години 21 серпня до 7-ї години 25 серпня.

Згідно з розпорядженням, КП «Київдорсервіс» доручено встановити необхідні дорожні знаки, знаки маршрутного орієнтування та скоригувати інформацію на електронних табло на під’їздах до Європейської площі та Майдану Незалежності.

Крім того, Головному управлінню транспорту КМДА доручено забезпечити внесення змін в роботу міського пасажирського транспорту під час підготовки та проведення параду та демонстраційного показу озброєння та військової техніки Збройних сил України, артилерійського салюту і святкового феєрверку.