Як справи з боротьбою із самогоноварінням на Донеччині

Міліція Донецької області з початку року виявила 1,3 тис. правопорушень, пов`язаних із виготовленням, зберіганням самогону і апаратів для його вироблення, а також порушила 42 кримінальних справи за збут самогону.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на начальника Управління громадської безпеки обласного УВС Олександра МОСКАЛЕНКА.

За його словами, «на жаль, у міліції сьогодні обмежені важелі впливу на осіб, які зловживають спиртними напоями, і це питання вимагає законодавчого втручання».

О.МОСКАЛЕНКО зазначив, що в радянські часи існували лікувально-трудові профілакторії, витверезники для ізоляції та впливу на осіб, які зловживають алкоголем. «Раніше були витверезники, лікувально-трудові профілакторії (ЛТП), і користь від них була істотна. А що сьогодні ми можемо запропонувати громадянам, життя яких отруює співіснування з родичем-алкоголіком? – сказав начальник управління. - Безумовно, буває, що профілактична робота дільничного з такою особою приносить плоди. Але, думаю, що пройде ще трохи часу, і ми повернемося до старих, перевірених форм роботи з особами, які зловживають алкоголем».

А поки що, сказав О.МОСКАЛЕНКО, міліція сьогодні «посилено займається виявленням осередків самогоноваріння, господарі яких заради власної наживи спаюють всю округу».

Він констатував, що за півроку в Донецькій області співробітниками міліції завершено провадження більш як 14 тис. кримінальних справ, із них у 23% проходять особи, які скоїли злочини у стані алкогольного сп`яніння. «А якщо брати конкретні тяжкі злочини, то п`яними здійснено 78% вбивств, 84% тяжких тілесних ушкоджень зі смертельним результатом і 70% тяжких тілесних ушкоджень», - повідомив О.МОСКАЛЕНКО.