Православна церква святкує день Пантелеїмона Цілителя

Сьогодні православна церква святкує день Пантелеїмона, православного святого, покровителя лікарів і цілителя, якому моляться про здоров`я.

Святий великомученик і цілитель Пантелеїмон народився у Віфінії і присвятив своє життя страждущим і хворим. Він навчався медичному мистецтву в знаменитого в Никомідії лікаря. Одного разу, повертаючись від святого Єрмолая, хлопець побачив мертву дитину, що лежала на дорозі. Переповнившись співчуттям і жалістю, Пантелеїмон почав просити Господа про воскресіння померлої дитини. Він твердо вирішив, що в разі виконання його молитви стане християнином і прийме святе Хрещення. І в результаті дії Божественної благодаті дитина ожила. Після цього дива святий Єрмолай хрестив юнака.

Він лікував усіх, хто звертався до нього, відвідував у темницях в`язнів і при цьому зціляв страждущих не стільки медичними засобами, скільки покликанням імені Божого.

За переказами, мощі Пантелеїмона теж володіють чудотворними властивостями.

У народі сьогоднішнє свято називають Пантелеїмон Цілитель, Пантелеїмон Зажнивний. Знахарі від сьогодні починають збирати лікарські трави.