77 видів тварин, птахів і риб внесли до «Червоного списку» на Закарпатті.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили депутати Закарпатської обласної ради на сесії 7 серпня.

77 видів тварин, у тому числі 56 видів птахів, 19 видів ссавців і 2 види риб внесено до регіонального «Червоного списку». Це перелік рідкісних та зникаючих видів, які не внесені до Червоної книги України, але підлягають особливій охороні.

Перелік тварин для внесення до «Червоного списку» підготували вчені Ужгородського національного університету. Доцільність затвердження зазначених списків до внесення їх у Червону книгу України підтверджено протоколом засідання кафедри ентомології та збереження біорізноманіття УжНУ від 22 червня.