З 1 вересня шість шкіл призупинять роботу через малу кількість учнів

На Волині з 1 вересня передбачається призупинити роботу 6 загальноосвітніх шкіл із малою чисельністю учнів за згодою громади. Це школи у Володимир-Волинському, Рожищенському, Старовижівському, Турійському та Ковельському районах області.

Як повідомив під час селекторної наради щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року начальник управління освіти та науки ОДА Михайло ПОПОВИЧ, планується реорганізувати 5 навчальних закладів та відновити 1 школу першого ступеня, а також до 1 вересня ввести в експлуатацію добудовані класні кімнати у селі Дубове, дошкільний заклад комбінованого типу в місті Ковелі. На черзі також відкриття дошкільного навчального закладу в місті Луцьку, повідомив М.ПОПОВИЧ.

За його словами, на зміцнення матеріально-технічної та навчальної бази закладів освіти передбачили 53,6 млн.грн видатків із загального фонду, зі спеціального – 5,4 грн. млн. Що ж до стану готовності шкіл до нового навчального року, то зараз вони готові на 80%.

Довідка УНІАН. В області функціонує 789 ЗОШ, 376 дошкільних навчальних закладів, 63 позашкільних закладів, 19 ПТУ, 35 ВНЗ І-IV рівнів акредитації.