У Москві не бачать необхідності давати Україні газовий кредит

Віце-прем`єр РФ Ігор Сєчін поки не бачить необхідності в наданні Росією кредиту Україні, який Київ запрошував ще на початку року.

Українська сторона просила 4-5 мільярдів доларів на закупівлю газу для закачування в підземні сховища (ПГС) напередодні зими. У травні прем`єр Володимир Путін заявив, що готовий це розглянути, якщо половину грошей дасть ЄС. ЄБРР та інші банки недавно погодилися виділити до 1,7 мільярдів доларів для України в 2009-2010 роках, але в основному на інвестиції "Нафтогазу" в транспорт і газові реформи.

Москва знає про рішення ЄС і зараз аналізує його, сказав Сєчін газеті "Ведомости".

"Але потреби в кредиті з нашого боку поки немає. По суті, ми і так вже дали кредит Україні у вигляді авансу за транзит", - цитує видання слова віце-прем`єра.

Йдеться про платежі "Газпрому" майже на 2 мільярди доларів за транзит газу в ЄС до лютого 2010 року, уточнює газета.

Україна більше не зверталася за грошима, цитують "Ведомости" чиновника Білого дому. Були два варіанти вирішення проблеми: кредит Україні за участю російських банків або без них. Київ сам вибрав другий варіант, відзначає співбесідник газети.

У Києва інша версія. Заявка на кредит, зроблена на початку року, досі в силі, цитує газета помічника прем`єр-міністра країни Олександра Гудими. "Ми чекаємо відповіді", - говорить він.

РІА "Новости"