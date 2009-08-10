Біля Севастополя горять ліси

09:58, 10 серпня 2009
Суспільство
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Працюють 149 рятувальників

У Севастополі триває ліквідація лісової пожежі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Севастополі, пожежа виникла 8 серпня о 15.13 поблизу селищ Хмельницьке та Чорноріччя Балаклавського району в лісовому масиві Севастопольського дослідного лісомисливського господарства.

При умовах посилення вітру та особливостей гірського рельєфу пожежа набула подальшого розповсюдження та досягла площі 90 га, з яких пошкоджено 23 га верховини лісонасаджень. О 21.50 того дня пожежа була локалізована.

Станом на 07.00 9-го серпня відкритого горіння в лісосмузі немає, продовжується гасіння окремих ділянок по всій площі пожежі.

До ліквідації надзвичайної ситуації залучено 149 рятувальників та 32 одиниці техніки.

 

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