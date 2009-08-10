У Тернополі почнуть дезінфекцію сміття, яке не вивозиться з міста 10-й день

Сьогодні у Тернополі почнуть проводити дезінфекцію сміття, яке не вивозиться з міста 10-й день.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняла міська надзвичайна протиепідемічна комісія.

Вона також закликала мешканців міста викидати побутові відходи тільки у поліетиленових мішках, а також за можливістю утриматися від викидання габаритного сміття. Міській дезінфекційній станції доручено забезпечити своєчасне проведення дезінфекції у вогнищах кишкових інфекцій.

Тим часом біля Малашівського сміттєзвалища, за даними прес-служби, люди, які блокують дорогу, вже загородили її власними автомобілями, один з яких – вантажний. Також люди розгорнули намети, в яких ведуть цілодобове чергування, аби не пропустити автомобілі зі сміттям.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня мешканці сіл, прилеглих до Малашівського смітєєзвалища, куди вивозиться сміття із Тернополя, перекрили дорогу на звалище.

Нинішнє блокування дороги на звалище – вже друге в цьому році, попереднє відбулося 4 квітня 2009 року і тривало три дні.

Тоді міська рада зобов’язалась впродовж чотирьох місяців прибрати прилеглу територію, а також поетапно здійснювати рекультивацію, виділяючи на ці потреби щомісяця 50 тис грн., та висадити захисну смугу дерев навколо сміттєзвалища.

Угоду, стверджують в мерії, було виконано. Зокрема, для здійснення рекультивації та консервації сміттєзвалища затверджено Програму поетапної рекультивації міського сміттєзвалища в с. Малашівці Зборівського району на 2009-2011 роки, орієнтовне фінансування якої складає 1,95 млн. грн. Група Київського державного інституту гігієни та медичної екології ім. О. Марзєєва, яка у червні вивчала санітарно-гігієнічні можливості проведення поетапної рекультивації міського сміттєзвалища, до 17 серпня повинна надати свої висновки. Крім того, зауважили в управлінні ЖКГ міської ради, за рахунок щоденної утилізації 500-700 кг пластикових відходів зменшилися обсяги вивезення сміття на звалище.

Разом з тим, згідно з угодою, підписаним 6 квітня поблизу Малашівського сміттєзвалища, до 30 липня мерія мала визначитися з місцем, куди вона в майбутньому буде вивозити сміття. Оскільки сміття і після цієї дати продовжували вивозити на звалище, люди перекрили дорогу.

Офіційно сміттєзвалище закрите для використання екологами та санстанцією з 1997 року. Сміттєзвалище знаходиться в 2-у поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Пласт геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин із поверхні звалища у продуктивний водоносний пласт.

Керівники міста та області неодноразово вели мову про спорудження сміттєпереробного комплексу на базі звалища і відкриття сміттєзвалища в іншому місці, однак понад 10 років далі розмов справа не доходить.